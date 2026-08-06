Szennymaró, 090

Fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.

Specifikációk

Műszaki adatok

Max. nyomás (bar) 300
Nyomás (bar) max. 300
Hőmérséklet (°C) max. 85
Fúvókaméret ( ) 90
Csatlakozómenet M 18
Csomagolási súly (kg) 0,6
Kompatibilis készülékek
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