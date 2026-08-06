Szennymaró, 100

Szennymaró - forgó pontfúvókás - 10-szer nagyobb tisztítási teljesítménnyel bír. Maximális munkaidő a kerámia fúvókának/csapágygyűrűnek köszönhetően. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.

Specifikációk

Műszaki adatok

Max. nyomás (bar) 300
Nyomás (bar) max. 300
Hőmérséklet (°C) max. 85
Fúvókaméret ( ) 100
Csatlakozómenet M 18
Csomagolási súly (kg) 0,6
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