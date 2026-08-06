Szennymaró, 100
Szennymaró - forgó pontfúvókás - 10-szer nagyobb tisztítási teljesítménnyel bír. Maximális munkaidő a kerámia fúvókának/csapágygyűrűnek köszönhetően. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. nyomás (bar)
|300
|Nyomás (bar)
|max. 300
|Hőmérséklet (°C)
|max. 85
|Fúvókaméret ( )
|100
|Csatlakozómenet
|M 18
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
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