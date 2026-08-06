Szennymaró, kicsi, 028
Teljes erő a makacs szennyeződések ellen: az új, nagy teljesítményű, 028-as fúvókamérettel rendelkező szennymaró akár 50%-kal magasabb tisztítási és területteljesítményt ér el, mint elődje.
A max. 180 bar/18 MPa üzemi nyomással és 60°C-os vízhőmérsékletű, új teljesítményű szennymaró (028-as fúvókaméret) felszabadítja teljes erejét. A forgópontos sugárnak köszönhetően 10-szer nagyobb tisztítóerőt ér el. Elődjéhez képest akár 50 százalékkal nagyobb tisztítási és területteljesítményt is elér. A belső teljesítményveszteség minimálisra csökkent, és a szórás minősége jelentősen javult. Kerámia fúvókával és csapágygyűrűvel a rendkívül hosszú munkaidőért.
Jellemzők és előnyök
Akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítmény az elődjéhez képest
- Jelentős idő-megtakarítás.
Minimalizált teljesítmény-veszteség és feljavított sugárminőség
- Az erős tisztítóhatásnak köszönhetően a makacs szennyeződések is eltávolíthatók.
A rotorfúvóka forgó pontsugara egyesíti a pont- és lapos sugár előnyeit
- Nagyfokú tisztítóerő nagy felületi teljesítmény mellett.
Kerámia fúvóka és kerámiagyűrű
- Maximális élettartam
Erőteljes tisztítási teljesítmény
- Makacs szennyeződések gyors eltávolítása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. nyomás (bar)
|180
|Nyomás (bar)
|max. 180
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Fúvókaméret ( )
|28
|Méret
|kicsi
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Szín
|antracit
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|90 x 57 x 57