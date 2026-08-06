A max. 180 bar/18 MPa üzemi nyomással és 60°C-os vízhőmérsékletű, új teljesítményű szennymaró (028-as fúvókaméret) felszabadítja teljes erejét. A forgópontos sugárnak köszönhetően 10-szer nagyobb tisztítóerőt ér el. Elődjéhez képest akár 50 százalékkal nagyobb tisztítási és területteljesítményt is elér. A belső teljesítményveszteség minimálisra csökkent, és a szórás minősége jelentősen javult. Kerámia fúvókával és csapágygyűrűvel a rendkívül hosszú munkaidőért.