Az új, nagyobb teljesítményű szennymaró (030-as fúvókaméret) koncentrált tisztítóerőt kínál. A belső energiaveszteségeket minimalizálták, a szórásminőséget pedig jelentősen javították - az elődjéhez képest akár 50 százalékkal nagyobb tisztítási és területteljesítményt biztosítva. A forgó pontfúvókának köszönhetően pedig a hagyományos nagynyomású fúvókákhoz képest 10-szer nagyobb tisztítási teljesítményt ér el. Kerámia fúvókával és csapágygyűrűvel a maximális üzemidő érdekében. Használható max. 180 bar/18 MPa és 60°C vízhőmérséklet mellett.