Szennymaró, kicsi, 030

Kevesebb energiaveszteség, jobb szórásminőség: az új 030-as fúvókaméretű szennymaró akár 50%-kal nagyobb tisztítási és területteljesítményt ér el, mint elődje.

Az új, nagyobb teljesítményű szennymaró (030-as fúvókaméret) koncentrált tisztítóerőt kínál. A belső energiaveszteségeket minimalizálták, a szórásminőséget pedig jelentősen javították - az elődjéhez képest akár 50 százalékkal nagyobb tisztítási és területteljesítményt biztosítva. A forgó pontfúvókának köszönhetően pedig a hagyományos nagynyomású fúvókákhoz képest 10-szer nagyobb tisztítási teljesítményt ér el. Kerámia fúvókával és csapágygyűrűvel a maximális üzemidő érdekében. Használható max. 180 bar/18 MPa és 60°C vízhőmérséklet mellett.

Jellemzők és előnyök
Akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítmény az elődjéhez képest
  • Jelentős idő-megtakarítás.
Minimalizált teljesítmény-veszteség és feljavított sugárminőség
  • Az erős tisztítóhatásnak köszönhetően a makacs szennyeződések is eltávolíthatók.
A rotorfúvóka forgó pontsugara egyesíti a pont- és lapos sugár előnyeit
  • Nagyfokú tisztítóerő nagy felületi teljesítmény mellett.
Kerámia fúvóka és kerámiagyűrű
  • Maximális élettartam
Erőteljes tisztítási teljesítmény
  • Makacs szennyeződések gyors eltávolítása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Max. nyomás (bar) 180
Nyomás (bar) max. 180
Hőmérséklet (°C) max. 60
Fúvókaméret ( ) 30
Méret kicsi
Csatlakozómenet EASY!Lock
Szín antracit
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 90 x 57 x 57
Kompatibilis készülékek