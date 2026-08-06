Szennymaró, kicsi, 030
Kevesebb energiaveszteség, jobb szórásminőség: az új 030-as fúvókaméretű szennymaró akár 50%-kal nagyobb tisztítási és területteljesítményt ér el, mint elődje.
Az új, nagyobb teljesítményű szennymaró (030-as fúvókaméret) koncentrált tisztítóerőt kínál. A belső energiaveszteségeket minimalizálták, a szórásminőséget pedig jelentősen javították - az elődjéhez képest akár 50 százalékkal nagyobb tisztítási és területteljesítményt biztosítva. A forgó pontfúvókának köszönhetően pedig a hagyományos nagynyomású fúvókákhoz képest 10-szer nagyobb tisztítási teljesítményt ér el. Kerámia fúvókával és csapágygyűrűvel a maximális üzemidő érdekében. Használható max. 180 bar/18 MPa és 60°C vízhőmérséklet mellett.
Jellemzők és előnyök
Akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítmény az elődjéhez képest
- Jelentős idő-megtakarítás.
Minimalizált teljesítmény-veszteség és feljavított sugárminőség
- Az erős tisztítóhatásnak köszönhetően a makacs szennyeződések is eltávolíthatók.
A rotorfúvóka forgó pontsugara egyesíti a pont- és lapos sugár előnyeit
- Nagyfokú tisztítóerő nagy felületi teljesítmény mellett.
Kerámia fúvóka és kerámiagyűrű
- Maximális élettartam
Erőteljes tisztítási teljesítmény
- Makacs szennyeződések gyors eltávolítása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. nyomás (bar)
|180
|Nyomás (bar)
|max. 180
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Fúvókaméret ( )
|30
|Méret
|kicsi
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Szín
|antracit
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|90 x 57 x 57