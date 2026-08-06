Szennymaró, kicsi, 035

Az új, forgó pontsugarú (035-ös fúvókaméretű) Performance szennymaró lenyűgöző különbséget teremt: elődjéhez képest akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítményt nyújt.

Az új (035-ös fúvókaméretű) Performance szennymarónál a belső teljesítmény-veszteséget minimalizáltuk, a sugár minőségét pedig jelentősen megnöveltük. Forgó pontsugárral dolgozik, amellyel 10-szeres tisztítóerőre képes. Elődjéhez képest akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítményt nyújt. Ráadásul a kerámiafúvóka és a kerámia-futógyűrű rendkívül hosszú élettartamot biztosít. A szennymaró max. 180 bar/18 MPa üzemi teljesítményt biztosít, és akár 60 °C-os vízhőmérséklethez is alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítmény az elődjéhez képest
  • Jelentős idő-megtakarítás.
Minimalizált teljesítmény-veszteség és feljavított sugárminőség
  • Az erős tisztítóhatásnak köszönhetően a makacs szennyeződések is eltávolíthatók.
A rotorfúvóka forgó pontsugara egyesíti a pont- és lapos sugár előnyeit
  • Nagyfokú tisztítóerő nagy felületi teljesítmény mellett.
Kerámia fúvóka és kerámiagyűrű
  • Maximális élettartam
Erőteljes tisztítási teljesítmény
  • Makacs szennyeződések gyors eltávolítása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Max. nyomás (bar) 180
Nyomás (bar) max. 180
Hőmérséklet (°C) max. 60
Fúvókaméret ( ) 35
Méret kicsi
Csatlakozómenet EASY!Lock
Szín antracit
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 155 x 60 x 60