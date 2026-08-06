Az új (035-ös fúvókaméretű) Performance szennymarónál a belső teljesítmény-veszteséget minimalizáltuk, a sugár minőségét pedig jelentősen megnöveltük. Forgó pontsugárral dolgozik, amellyel 10-szeres tisztítóerőre képes. Elődjéhez képest akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítményt nyújt. Ráadásul a kerámiafúvóka és a kerámia-futógyűrű rendkívül hosszú élettartamot biztosít. A szennymaró max. 180 bar/18 MPa üzemi teljesítményt biztosít, és akár 60 °C-os vízhőmérséklethez is alkalmas.