Szennymaró, kicsi, 035
Az új, forgó pontsugarú (035-ös fúvókaméretű) Performance szennymaró lenyűgöző különbséget teremt: elődjéhez képest akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítményt nyújt.
Az új (035-ös fúvókaméretű) Performance szennymarónál a belső teljesítmény-veszteséget minimalizáltuk, a sugár minőségét pedig jelentősen megnöveltük. Forgó pontsugárral dolgozik, amellyel 10-szeres tisztítóerőre képes. Elődjéhez képest akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítményt nyújt. Ráadásul a kerámiafúvóka és a kerámia-futógyűrű rendkívül hosszú élettartamot biztosít. A szennymaró max. 180 bar/18 MPa üzemi teljesítményt biztosít, és akár 60 °C-os vízhőmérséklethez is alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítmény az elődjéhez képest
- Jelentős idő-megtakarítás.
Minimalizált teljesítmény-veszteség és feljavított sugárminőség
- Az erős tisztítóhatásnak köszönhetően a makacs szennyeződések is eltávolíthatók.
A rotorfúvóka forgó pontsugara egyesíti a pont- és lapos sugár előnyeit
- Nagyfokú tisztítóerő nagy felületi teljesítmény mellett.
Kerámia fúvóka és kerámiagyűrű
- Maximális élettartam
Erőteljes tisztítási teljesítmény
- Makacs szennyeződések gyors eltávolítása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. nyomás (bar)
|180
|Nyomás (bar)
|max. 180
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Fúvókaméret ( )
|35
|Méret
|kicsi
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Szín
|antracit
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|155 x 60 x 60