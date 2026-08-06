Szennymaró, kicsi, 040

Forgó pontsugárral a jobb maróhatásért: az új, 040-es fúvókaméretű Performance szennymaró elődjénél akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítményre képes.

Minimális belső teljesítmény-veszteség és maximális sugárminőség jellemzik az új (040-es fúvókaméretű) Performance szennymarót – melyek akár 50 százalékkal jobb tisztítási és felületi teljesítményt tesznek lehetővé a korábbi modellhez képest. A forgó pontsugárnak köszönhetően max. 180 bar/18 MPa üzemi nyomás és akár 60 °C-os vízhőmérséklet mellett a hagyományos magasnyomású fúvókákhoz képest 10-szeres tisztítási erőre képes. Ezenfelül a kerámiafúvókával és a kerámia-futógyűrűvel hosszú élettartamot biztosít.

Jellemzők és előnyök
Akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítmény az elődjéhez képest
  • Jelentős idő-megtakarítás.
Minimalizált teljesítmény-veszteség és feljavított sugárminőség
  • Az erős tisztítóhatásnak köszönhetően a makacs szennyeződések is eltávolíthatók.
A rotorfúvóka forgó pontsugara egyesíti a pont- és lapos sugár előnyeit
  • Nagyfokú tisztítóerő nagy felületi teljesítmény mellett.
Kerámia fúvóka és kerámiagyűrű
  • Maximális élettartam
Erőteljes tisztítási teljesítmény
  • Makacs szennyeződések gyors eltávolítása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Max. nyomás (bar) 180
Nyomás (bar) max. 180
Hőmérséklet (°C) max. 60
Fúvókaméret ( ) 40
Méret kicsi
Csatlakozómenet EASY!Lock
Szín antracit
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 90 x 57 x 57