Minimális belső teljesítmény-veszteség és maximális sugárminőség jellemzik az új (040-es fúvókaméretű) Performance szennymarót – melyek akár 50 százalékkal jobb tisztítási és felületi teljesítményt tesznek lehetővé a korábbi modellhez képest. A forgó pontsugárnak köszönhetően max. 180 bar/18 MPa üzemi nyomás és akár 60 °C-os vízhőmérséklet mellett a hagyományos magasnyomású fúvókákhoz képest 10-szeres tisztítási erőre képes. Ezenfelül a kerámiafúvókával és a kerámia-futógyűrűvel hosszú élettartamot biztosít.