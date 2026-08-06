Szennymaró, kicsi, 040
Forgó pontsugárral a jobb maróhatásért: az új, 040-es fúvókaméretű Performance szennymaró elődjénél akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítményre képes.
Minimális belső teljesítmény-veszteség és maximális sugárminőség jellemzik az új (040-es fúvókaméretű) Performance szennymarót – melyek akár 50 százalékkal jobb tisztítási és felületi teljesítményt tesznek lehetővé a korábbi modellhez képest. A forgó pontsugárnak köszönhetően max. 180 bar/18 MPa üzemi nyomás és akár 60 °C-os vízhőmérséklet mellett a hagyományos magasnyomású fúvókákhoz képest 10-szeres tisztítási erőre képes. Ezenfelül a kerámiafúvókával és a kerámia-futógyűrűvel hosszú élettartamot biztosít.
Jellemzők és előnyök
Akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítmény az elődjéhez képest
- Jelentős idő-megtakarítás.
Minimalizált teljesítmény-veszteség és feljavított sugárminőség
- Az erős tisztítóhatásnak köszönhetően a makacs szennyeződések is eltávolíthatók.
A rotorfúvóka forgó pontsugara egyesíti a pont- és lapos sugár előnyeit
- Nagyfokú tisztítóerő nagy felületi teljesítmény mellett.
Kerámia fúvóka és kerámiagyűrű
- Maximális élettartam
Erőteljes tisztítási teljesítmény
- Makacs szennyeződések gyors eltávolítása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. nyomás (bar)
|180
|Nyomás (bar)
|max. 180
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Fúvókaméret ( )
|40
|Méret
|kicsi
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Szín
|antracit
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|90 x 57 x 57