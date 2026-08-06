Nagy erő egy kis fúvókában: a (045-ös fúvókaméretű) Performance szennymaró a hagyományos fúvókákhoz képest 10-szeres tisztítási teljesítményre képes – a forgó pontsugárnak köszönhetően. Elődjével összehasonlítva pedig akár 50 százalékkal jobb tisztítási és felületi teljesítményt bír. Max. 180 bar/18 MPa üzemi nyomással és 60 °C-os vízhőmérséklettel a legmakacsabb piszoknak sincs esélye. A kerámiafúvóka és a kerámia-futógyűrű pedig rendkívül hosszú élettartamot biztosít.