Szennymaró, kicsi, 045

Akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítmény: az új (045-ös fúvókaméretű) Performance szennymarónál minimalizáltuk a teljesítmény-veszteséget és maximalizáltuk a sugárminőséget.

Nagy erő egy kis fúvókában: a (045-ös fúvókaméretű) Performance szennymaró a hagyományos fúvókákhoz képest 10-szeres tisztítási teljesítményre képes – a forgó pontsugárnak köszönhetően. Elődjével összehasonlítva pedig akár 50 százalékkal jobb tisztítási és felületi teljesítményt bír. Max. 180 bar/18 MPa üzemi nyomással és 60 °C-os vízhőmérséklettel a legmakacsabb piszoknak sincs esélye. A kerámiafúvóka és a kerámia-futógyűrű pedig rendkívül hosszú élettartamot biztosít.

Jellemzők és előnyök
Akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítmény az elődjéhez képest
  • Jelentős idő-megtakarítás.
Minimalizált teljesítmény-veszteség és feljavított sugárminőség
  • Az erős tisztítóhatásnak köszönhetően a makacs szennyeződések is eltávolíthatók.
A rotorfúvóka forgó pontsugara egyesíti a pont- és lapos sugár előnyeit
  • Nagyfokú tisztítóerő nagy felületi teljesítmény mellett.
Kerámia fúvóka és kerámiagyűrű
  • Maximális élettartam
Erőteljes tisztítási teljesítmény
  • Makacs szennyeződések gyors eltávolítása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Max. nyomás (bar) 180
Nyomás (bar) max. 180
Hőmérséklet (°C) max. 60
Fúvókaméret ( ) 45
Méret kicsi
Csatlakozómenet EASY!Lock
Szín antracit
Csomagolási súly (kg) 0,3