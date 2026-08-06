Szennymaró, kicsi, 045
Akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítmény: az új (045-ös fúvókaméretű) Performance szennymarónál minimalizáltuk a teljesítmény-veszteséget és maximalizáltuk a sugárminőséget.
Nagy erő egy kis fúvókában: a (045-ös fúvókaméretű) Performance szennymaró a hagyományos fúvókákhoz képest 10-szeres tisztítási teljesítményre képes – a forgó pontsugárnak köszönhetően. Elődjével összehasonlítva pedig akár 50 százalékkal jobb tisztítási és felületi teljesítményt bír. Max. 180 bar/18 MPa üzemi nyomással és 60 °C-os vízhőmérséklettel a legmakacsabb piszoknak sincs esélye. A kerámiafúvóka és a kerámia-futógyűrű pedig rendkívül hosszú élettartamot biztosít.
Jellemzők és előnyök
Akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítmény az elődjéhez képest
- Jelentős idő-megtakarítás.
Minimalizált teljesítmény-veszteség és feljavított sugárminőség
- Az erős tisztítóhatásnak köszönhetően a makacs szennyeződések is eltávolíthatók.
A rotorfúvóka forgó pontsugara egyesíti a pont- és lapos sugár előnyeit
- Nagyfokú tisztítóerő nagy felületi teljesítmény mellett.
Kerámia fúvóka és kerámiagyűrű
- Maximális élettartam
Erőteljes tisztítási teljesítmény
- Makacs szennyeződések gyors eltávolítása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. nyomás (bar)
|180
|Nyomás (bar)
|max. 180
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Fúvókaméret ( )
|45
|Méret
|kicsi
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Szín
|antracit
|Csomagolási súly (kg)
|0,3