Szennymaró, nagy, 035

Szennymaró – forgó pontsugár – 10 szeres tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

A forgó pontsugaras szennymaró 10-szer jobb tisztítási teljesítményt nyújt. Kerámiafúvóka és csapágygyűrű a hosszú élettartamért. További adatok: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

Specifikációk

Műszaki adatok

Max. nyomás (bar) 300
Nyomás (bar) max. 300
Hőmérséklet (°C) max. 85
Fúvókaméret ( ) 35
Méret nagy
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,5