Szennymaró, nagy, 045
Szennymaró – forgó pontsugár – 10 szeres tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C
A forgó pontsugaras szennymaró 10-szer jobb tisztítási teljesítményt nyújt. Kerámiafúvóka és csapágygyűrű a hosszú élettartamért. További adatok: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. nyomás (bar)
|300
|Nyomás (bar)
|max. 300
|Hőmérséklet (°C)
|max. 85
|Fúvókaméret ( )
|45
|Méret
|nagy
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
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