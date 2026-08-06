Szennymaró, nagy, 050
A forgó pontsugaras szennymaró 10-szer jobb tisztítási teljesítményt nyújt. Kerámiafúvóka és csapágygyűrű a hosszú élettartamért. További adatok: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
A forgó pontsugaras szennymaró 10-szer jobb tisztítási teljesítményt nyújt. Kerámiafúvókával és csapágygyűrűvel a hosszú élettartamért. További adatok: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. nyomás (bar)
|300
|Nyomás (bar)
|max. 300
|Hőmérséklet (°C)
|max. 85
|Fúvókaméret (mm)
|50
|Méret
|nagy
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,5