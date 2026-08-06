Szennymaró, nagy, 090
Fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. nyomás (bar)
|300
|Nyomás (bar)
|max. 300
|Hőmérséklet (°C)
|max. 85
|Fúvókaméret ( )
|90
|Méret
|nagy
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
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