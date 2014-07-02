Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi
A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szívótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).
A szivattyú csatlakozóeleme a szívótömlők kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való vákumbiztos csatlakoztatásra szolgál. A csatlakozóelem a megfelelő megoldást kínálja a G1 csatlakozómenetes (33,3mm) és 3/4"-os, ill. 1"-os tömlőkkel felszerelt szivattyúkhoz. Alaptartozék egy hollandianya, egy tömlőszorító, egy mosó és egy visszacsapószelep. A visszacsapószelep merülőszivattyúkban vagy merülő nyomószivattyúkban is használható, hogy a víz szivattyúba való visszafolyását megakadályozza. Minden más esetben a visszacsapó szelep helyett a mosót használják.
Jellemzők és előnyök
Csatlakozóelem
- A tömlők szivattyúra való, vákuumálló csatlakoztatásához
Forgatható menet
- A szivattyú csatlakozóelemének szivattyúra való egyszerű csatlakoztatásához, különösen ha a tömlő már fel van szerelve a szivattyú csatlakozóelemére.
3/4"- és 1"-os tömlőkhöz
- A tömlő mérete szerint a megfelelő csatlakozóelemet kell alkalmazni.
Lapos tömítéssel
- Eltömíti a csatlakozóelemet a szivattyú felé, úgy hogy a víz ne folyhasson el.
Visszacsapó-szeleppel
- Megakadályozza a már kiszivattyúzott víz visszafolyását. Különösen merülőszivattyúknál és merülő-nyomószivattyúknál ajánlott a használata.
Tömlőbilinccsel
- A tömlő szivattyúcsatlakozójához való rögzítéséhez
Specifikációk
Műszaki adatok
|Méretek
|3/4" és 1" tömlőkhöz alkalmas
|Menetméret
|G1
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|41 x 65 x 41
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.
- Árvizek esetén használható.
- A házban és a pincében előforduló vízkárokhoz (mosógép szivárgás vagy talajvíz esetén)
- WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.