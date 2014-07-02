A szivattyú csatlakozóeleme a szívótömlők kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való vákumbiztos csatlakoztatásra szolgál. A csatlakozóelem a megfelelő megoldást kínálja a G1 csatlakozómenetes (33,3mm) és 3/4"-os, ill. 1"-os tömlőkkel felszerelt szivattyúkhoz. Alaptartozék egy hollandianya, egy tömlőszorító, egy mosó és egy visszacsapószelep. A visszacsapószelep merülőszivattyúkban vagy merülő nyomószivattyúkban is használható, hogy a víz szivattyúba való visszafolyását megakadályozza. Minden más esetben a visszacsapó szelep helyett a mosót használják.