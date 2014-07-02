Szivattyú-előszűrő, nagy
Szivattyú-előszűrő kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek védelmére, amely megóvja a szivattyút a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a homoktól.
Szivattyú-előszűrő minden szokásos kerti szivattyúhoz, házi vízautomatához és házi vízműhöz, különösen beépített szűrő nélküli készülékekhez akár 6 000 liter/óra továbbított mennyiségig. Az előszűrő hatékonyan megvédi a szivattyút a durva szennyeződésrészecskéktől vagy homoktól és így megnöveli annak élettartamát. A szűrőbetét a tisztításhoz kivehető. A finomszűrő lyukszélessége 250µm (0,25mm). A szivattyú előszűrő minden fent megnevezett, G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúhoz alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Eltávolítható szűrő
- A szűrő folyó víz alatt tisztítható és mindig újra felhasználható.
Szivattyúelőszűrő, nagy
- Szivattyúkhoz 6000 liter/óra vízátfolyásig.
Előszűrő
- A szivattyú kiegészítő védelméhez a nagyobb szennyeződés-részecskék és homok ellen.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Méretek
|Legfeljebb 6000 l/h, szembőség: 250 μm (0,25 mm)
|Szemcseméret (mm)
|0,25
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|1,2
|Csomagolási súly (kg)
|1,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|122 x 189 x 314
Alkalmazási területek
- A szennyeződések kiszűrése a vízből
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