Szívócső, 2 x, HV és NT, DN 35, 505 mm hosszú, műanyag, alkalmas: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L

A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű műanyagból készült szívócsőből áll (DN 35 és egyenként 505 mm hosszú). A HV 1/1 Bp akkumulátoros kézi porszívóhoz, valamint a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz.