Szívócső, 2 x, HV és NT, DN 35, 505 mm hosszú, műanyag, alkalmas: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L
A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű műanyagból készült szívócsőből áll (DN 35 és egyenként 505 mm hosszú). A HV 1/1 Bp akkumulátoros kézi porszívóhoz, valamint a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Anyag
|Műanyag
|Hossz (mm)
|505
|Szín
|antracit
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|502 x 80 x 40
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