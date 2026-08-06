Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact

A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócsőből áll (DN 35 és egyenként 550 mm hosszú). Kärcher nedves - száraz porszívókhoz.