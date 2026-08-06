Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact
A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócsőből áll (DN 35 és egyenként 550 mm hosszú). Kärcher nedves - száraz porszívókhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Anyag
|Rozsdamentes acél
|Hossz (mm)
|550
|Szín
|ezüst
|Súly (kg)
|0,6
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|551 x 80 x 39
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