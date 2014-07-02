Szívócső, DN 35, 505 mm, rozsdamentes acélból
Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócső DN 35-ös és 505 mm hosszúságban a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz.
0,5 m hosszú rozsdamentes acél szívócső (ID 35) nedves - száraz porszívókhoz. Ideális gyakori nedves porszívózáshoz és korrozív alkatrészek porszívózásához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Anyag
|Rozsdamentes acél
|Hossz (mm)
|505
|Szín
|ezüst
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|505 x 37 x 37
Videók