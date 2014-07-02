Szívócső, DN 35, 505 mm, rozsdamentes acélból

Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócső DN 35-ös és 505 mm hosszúságban a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz.

0,5 m hosszú rozsdamentes acél szívócső (ID 35) nedves - száraz porszívókhoz. Ideális gyakori nedves porszívózáshoz és korrozív alkatrészek porszívózásához.

Specifikációk

Műszaki adatok

Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Anyag Rozsdamentes acél
Hossz (mm) 505
Szín ezüst
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 505 x 37 x 37

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