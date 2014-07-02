Szívócső, NT, DN 35, 505 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV.

A krómozott acélból készült szívócső (DN 35, 505 mm hosszú) a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz alkalmas.