Szívócső, NT, DN 35, 505 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV.

A krómozott acélból készült szívócső (DN 35, 505 mm hosszú) a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz alkalmas.

Krómozott fém szívócső (DN 35, 1x0,5 m), amely gyakorlatilag minden egymotoros ipari NT porszívóhoz alapfelszerelés.

Specifikációk

Műszaki adatok

Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Anyag Krómozott acél
Hossz (mm) 505
Szín ezüst
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 505 x 39 x 39

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