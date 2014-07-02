Szívócső, NT, DN 35, 505 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV.
A krómozott acélból készült szívócső (DN 35, 505 mm hosszú) a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz alkalmas.
Krómozott fém szívócső (DN 35, 1x0,5 m), amely gyakorlatilag minden egymotoros ipari NT porszívóhoz alapfelszerelés.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Anyag
|Krómozott acél
|Hossz (mm)
|505
|Szín
|ezüst
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|505 x 39 x 39
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