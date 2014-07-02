Szívócső, T, DN 32, hossza 500 mm, acél, fekete, alkalmas: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1

A fekete acél szívócső alkalmas Kärcher száraz porszívókhoz, névleges szélessége DN 32, hossza 500 mm.

Fém szívócső (DN 32, hossza 0,5 m) fekete műanyag bevonattal, alkalmas hosszabbítónak, pl. mennyezetek porszívózásához.

Specifikációk

Műszaki adatok

Standard névleges átmérő ( ) ID 32
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Anyag Acél
Hossz (mm) 500
Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 500 x 32 x 32

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