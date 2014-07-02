Szívócső, T, DN 32, hossza 500 mm, acél, fekete, alkalmas: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1
A fekete acél szívócső alkalmas Kärcher száraz porszívókhoz, névleges szélessége DN 32, hossza 500 mm.
Fém szívócső (DN 32, hossza 0,5 m) fekete műanyag bevonattal, alkalmas hosszabbítónak, pl. mennyezetek porszívózásához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 32
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Anyag
|Acél
|Hossz (mm)
|500
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|500 x 32 x 32
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