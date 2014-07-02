A Kärcher DN 35-ös, forgatható szívóecsetének köszönhetően a szívóecset dőlésszöge a tisztítandó felülethez igazítható. Ez azt jelenti, hogy a kiváló minőségű műszálas sörtékkel ellátott szívóecset kibővíti a porszívó lehetséges alkalmazási területeit, ráadásul javítja a porszívózási eredményt is. Tökéletes például bútorok, fából vagy természetes kőből készült falburkolatok, valamint szegélylécek tisztításához, vagy a jármű belső terének takarításához is.