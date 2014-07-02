Szívóecset

Forgatható szívóecset (DN 35) kiváló minőségű műszálas sörtékkel. A kiegészítő szívóecset méretei: 70 × 45 mm.

A Kärcher DN 35-ös, forgatható szívóecsetének köszönhetően a szívóecset dőlésszöge a tisztítandó felülethez igazítható. Ez azt jelenti, hogy a kiváló minőségű műszálas sörtékkel ellátott szívóecset kibővíti a porszívó lehetséges alkalmazási területeit, ráadásul javítja a porszívózási eredményt is. Tökéletes például bútorok, fából vagy természetes kőből készült falburkolatok, valamint szegélylécek tisztításához, vagy a jármű belső terének takarításához is.

Specifikációk

Műszaki adatok

Standard névleges átmérő (mm) 35
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szélesség (mm) 70
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 115 x 50 x 70

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