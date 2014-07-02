Szívóecset
Forgatható szívóecset (DN 35) kiváló minőségű műszálas sörtékkel. A kiegészítő szívóecset méretei: 70 × 45 mm.
A Kärcher DN 35-ös, forgatható szívóecsetének köszönhetően a szívóecset dőlésszöge a tisztítandó felülethez igazítható. Ez azt jelenti, hogy a kiváló minőségű műszálas sörtékkel ellátott szívóecset kibővíti a porszívó lehetséges alkalmazási területeit, ráadásul javítja a porszívózási eredményt is. Tökéletes például bútorok, fából vagy természetes kőből készült falburkolatok, valamint szegélylécek tisztításához, vagy a jármű belső terének takarításához is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Standard névleges átmérő (mm)
|35
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szélesség (mm)
|70
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|115 x 50 x 70
Videók