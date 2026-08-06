Szívófej fedél, fehér
Tökéletes kiegészítő: az új szívófej fedél beépített szálterelővel és szélesebb légcsatornával a hatékony hajfelszedéshez. Az FC 5 már ezzel is felszerelt, próbálja ki Ön is.
Nincs több bosszantó porcica a padlón: az FC 5 új szívófejfedele, beépített menetes emelővel és széles légcsatornával, még hatékonyabb durva szennyeződés eltávolítást biztosít - és ezáltal javítja az általános tisztítási teljesítményt. Az optimalizált burkolatot rendkívül könnyű utólag felszerelni minden olyan fehér FC 5 eszközön, amelyen ez még nem szerepel az alapfelszereltségben. Ez jelentősen javítja a régi fehér FC 5 eszközök általános tisztítási teljesítményét.
Jellemzők és előnyök
Beépített szálterelő
- A beépített hornyok lehetővé teszik a porcicák és más durvaszemű szennyeződések jobb felszedését.
Szélesebb légcsatorna
- Nagyobb szennyeződések könnyebb felszedéséhez
Egyszerűen cserélhető
- Az új fedél gyorsan és gond nélkül cserélhető
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|300 x 100 x 34