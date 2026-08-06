Nincs több bosszantó porcica a padlón: az FC 5 új szívófejfedele, beépített menetes emelővel és széles légcsatornával, még hatékonyabb durva szennyeződés eltávolítást biztosít - és ezáltal javítja az általános tisztítási teljesítményt. Az optimalizált burkolatot rendkívül könnyű utólag felszerelni minden olyan fehér FC 5 eszközön, amelyen ez még nem szerepel az alapfelszereltségben. Ez jelentősen javítja a régi fehér FC 5 eszközök általános tisztítási teljesítményét.