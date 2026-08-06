Nincs többé haj a padlón: az FC 5 új szívófeje a beépített szálterelővel és a szélesebb légcsatornával lehetővé teszi a még hatékonyabb hajfelszívást, amivel a teljes tisztítási teljesítményt megnöveli. A korábbi FC 5 típusok ideális kiegészítője, melyeknél még nem volt alapfelszereltség a szívófej.