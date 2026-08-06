Szívófej fedél, sárga
A továbbfejlesztett szívófej-fedél hatékonyabbá teszi a szennyeződés felvételét. Sárga FC 5 készülékek utólagos felszereléséhez, amelyek még nem szerepelnek az alapfelszereltségben.
Nincs többé haj a padlón: az FC 5 új szívófeje a beépített szálterelővel és a szélesebb légcsatornával lehetővé teszi a még hatékonyabb hajfelszívást, amivel a teljes tisztítási teljesítményt megnöveli. A korábbi FC 5 típusok ideális kiegészítője, melyeknél még nem volt alapfelszereltség a szívófej.
Jellemzők és előnyök
Beépített szálterelő
- A beépített hornyok lehetővé teszik a porcicák és más durvaszemű szennyeződések jobb felszedését.
Szélesebb légcsatorna
- Nagyobb szennyeződések könnyebb felszedéséhez
Egyszerűen cserélhető
- Az új fedél gyorsan és gond nélkül cserélhető
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|sárga
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|300 x 100 x 34