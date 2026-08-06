Szívófej fedél, sárga

A továbbfejlesztett szívófej-fedél hatékonyabbá teszi a szennyeződés felvételét. Sárga FC 5 készülékek utólagos felszereléséhez, amelyek még nem szerepelnek az alapfelszereltségben.

Nincs többé haj a padlón: az FC 5 új szívófeje a beépített szálterelővel és a szélesebb légcsatornával lehetővé teszi a még hatékonyabb hajfelszívást, amivel a teljes tisztítási teljesítményt megnöveli. A korábbi FC 5 típusok ideális kiegészítője, melyeknél még nem volt alapfelszereltség a szívófej.

Jellemzők és előnyök
Beépített szálterelő
  • A beépített hornyok lehetővé teszik a porcicák és más durvaszemű szennyeződések jobb felszedését.
Szélesebb légcsatorna
  • Nagyobb szennyeződések könnyebb felszedéséhez
Egyszerűen cserélhető
  • Az új fedél gyorsan és gond nélkül cserélhető
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín sárga
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 300 x 100 x 34