Szívófej, keskeny

A WV 2 és WV 5 készülékekhez való keskeny szívófej 170 mm szélességével különösen alkalmas osztott ablakokhoz és más kisebb ablakfelületekhez.

A WV 2 és WV 5 készülékekhez való keskeny szívófej 170 mm szélességével különösen alkalmas osztott ablakokhoz és más kisebb ablakfelületekhez, melyeket a nagyobb szívófejekkel nem vagy csak nem megfelelően lehet megtisztítani.

Jellemzők és előnyök
Vékony szilikonajak
  • Csíkmentes tisztítás.
Keskeny forma.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 225 x 37 x 125
Alkalmazási területek
  • Osztott ablakok
  • Sima felületek
  • Tükrök
  • Csempék
Tartozékok