Szívófej, keskeny
A WV 2 és WV 5 készülékekhez való keskeny szívófej 170 mm szélességével különösen alkalmas osztott ablakokhoz és más kisebb ablakfelületekhez.
A WV 2 és WV 5 készülékekhez való keskeny szívófej 170 mm szélességével különösen alkalmas osztott ablakokhoz és más kisebb ablakfelületekhez, melyeket a nagyobb szívófejekkel nem vagy csak nem megfelelően lehet megtisztítani.
Jellemzők és előnyök
Vékony szilikonajak
- Csíkmentes tisztítás.
Keskeny forma.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|225 x 37 x 125
Alkalmazási területek
- Osztott ablakok
- Sima felületek
- Tükrök
- Csempék