Szívógarnitúra 3,5 m

Komplett, azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő szívószűrővel és visszafolyásgátlóval kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és vízművekhez. A szívótömlő meghosszabbításaként is ideális.

Komplett, azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő 1"-os átmérővel és 3,5 m hosszúsággal általános használatra. Szívószűrővel és visszafolyásgátlóval kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való közvetlen szívóoldali csatlakoztatáshoz házi használatra. A szívótömlő meghosszabbításaként is használható. Ideális a továbbított víz visszaáramlásának megakadályozására és az ismételt felszívási idő lerövidítésére. A fent megnevezett szivattyúkhoz, melyeket G1-csatlakozómenettel (33,3 mm) szereltek fel.

Jellemzők és előnyök
Teljesen csatlakoztatható, vákuumálló spiráltömlő szívószűrővel és visszafolyás-gátlóval.
  • A víz felszívásához egyszerűen és kényelmesen rászerelhető a szivattyúra.
Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 3,5
Átmérő 3/4″
Szín fekete
Súly (kg) 0,8
Csomagolási súly (kg) 0,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 400 x 415 x 55
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.