Komplett, azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő 1"-os átmérővel és 3,5 m hosszúsággal általános használatra. Szívószűrővel és visszafolyásgátlóval kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való közvetlen szívóoldali csatlakoztatáshoz házi használatra. A szívótömlő meghosszabbításaként is használható. Ideális a továbbított víz visszaáramlásának megakadályozására és az ismételt felszívási idő lerövidítésére. A fent megnevezett szivattyúkhoz, melyeket G1-csatlakozómenettel (33,3 mm) szereltek fel.