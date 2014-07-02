Szívógarnitúra, 7 m
Komplett, azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő szívószűrővel és visszafolyásgátlóval kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és vízművekhez. A szívótömlő meghosszabbításaként is ideális.
Komplett, azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő 1"-os átmérővel és 7 m hosszúsággal általános használatra. Szívószűrővel és visszafolyásgátlóval kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való közvetlen szívóoldali csatlakoztatáshoz házi használatra. A szívótömlő meghosszabbításaként is használható. Ideális a továbbított víz visszaáramlásának megakadályozására és az ismételt felszívási idő lerövidítésére. A fent megnevezett szivattyúkhoz, melyeket G1-csatlakozómenettel (33,3 mm) szereltek fel.
Jellemzők és előnyök
Teljesen csatlakoztatható, vákuumálló spiráltömlő szívószűrővel és visszafolyás-gátlóval.
- A víz felszívásához egyszerűen és kényelmesen rászerelhető a szivattyúra.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hossz (m)
|7
|Átmérő
|3/4″
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|1,4
|Csomagolási súly (kg)
|1,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|500 x 400 x 80
Alkalmazási területek
- Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.