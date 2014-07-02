Szívószűrő visszafolyásgátlóval, Basic 1”

Szívószűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 1"-os méterben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.

Szívószűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 1"-tömlőkhöz. Szívótömlő kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatására alkalmas. A visszafolyásgátló megakadályozza a továbbított víz visszafolyását és ezzel lerövidíti az ismételt felszívási időt. A tömlőszorító alaptartozék.

Jellemzők és előnyök
Visszafolyás-gátlóval
  • A visszafolyásgátló megakadályozza a kiszivattyúzott víz visszafolyását és ezzel lerövidíti az ismételt felszívás idejét.
Szívótömlő csatlakoztatásához
  • A szívótömlőkészlet egyéni összeszereléséhez
Specifikációk

Műszaki adatok

Méretek 1" tömlőkhöz alkalmas
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 40 x 142 x 40
Alkalmazási területek
  • Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.