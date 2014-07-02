Szívószűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 1"-tömlőkhöz. Szívótömlő kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatására alkalmas. A visszafolyásgátló megakadályozza a továbbított víz visszafolyását és ezzel lerövidíti az ismételt felszívási időt. A tömlőszorító alaptartozék.