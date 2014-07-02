Szívószűrő visszafolyásgátlóval, Basic 1”
Szívószűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 1"-os méterben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.
Szívószűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 1"-tömlőkhöz. Szívótömlő kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatására alkalmas. A visszafolyásgátló megakadályozza a továbbított víz visszafolyását és ezzel lerövidíti az ismételt felszívási időt. A tömlőszorító alaptartozék.
Jellemzők és előnyök
Visszafolyás-gátlóval
- A visszafolyásgátló megakadályozza a kiszivattyúzott víz visszafolyását és ezzel lerövidíti az ismételt felszívás idejét.
Szívótömlő csatlakoztatásához
- A szívótömlőkészlet egyéni összeszereléséhez
Specifikációk
Műszaki adatok
|Méretek
|1" tömlőkhöz alkalmas
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|40 x 142 x 40
Alkalmazási területek
- Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.