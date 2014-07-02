Szívószűrő visszafolyásgátlóval, Premium

Szívószűrő visszafolyásgátlóval prémium kivitelben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.

Szívószűrő visszafolyásgátlóval nagy teherbírású prémium változatban (fém/ műanyag) 3/4"-os és 1"-os tömlőkhöz. Szívótömlő kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatására alkalmas. A visszafolyásgátló megakadályozza a továbbított víz visszafolyását és ezzel lerövidíti az ismételt felszívási időt. A tömlőszorító alaptartozék.

Jellemzők és előnyök
Fém/ műanyag kivitelben
  • Robusztus anyagok a hosszú élettartamért
Visszafolyás-gátlóval
  • A visszafolyásgátló megakadályozza a kiszivattyúzott víz visszafolyását és ezzel lerövidíti az ismételt felszívás idejét.
Szívótömlő csatlakoztatásához
  • A szívótömlőkészlet egyéni összeszereléséhez
Készlet
  • 3/4"- és 1"-os tömlőkhöz
Specifikációk

Műszaki adatok

Méretek 3/4" és 1" tömlőkhöz alkalmas
Szín fekete
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 47 x 140 x 47
Alkalmazási területek
  • Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.