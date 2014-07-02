Szívószűrő visszafolyásgátlóval, Premium
Szívószűrő visszafolyásgátlóval prémium kivitelben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.
Szívószűrő visszafolyásgátlóval nagy teherbírású prémium változatban (fém/ műanyag) 3/4"-os és 1"-os tömlőkhöz. Szívótömlő kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatására alkalmas. A visszafolyásgátló megakadályozza a továbbított víz visszafolyását és ezzel lerövidíti az ismételt felszívási időt. A tömlőszorító alaptartozék.
Jellemzők és előnyök
Fém/ műanyag kivitelben
- Robusztus anyagok a hosszú élettartamért
Visszafolyás-gátlóval
- A visszafolyásgátló megakadályozza a kiszivattyúzott víz visszafolyását és ezzel lerövidíti az ismételt felszívás idejét.
Szívótömlő csatlakoztatásához
- A szívótömlőkészlet egyéni összeszereléséhez
Készlet
- 3/4"- és 1"-os tömlőkhöz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Méretek
|3/4" és 1" tömlőkhöz alkalmas
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|47 x 140 x 47
Alkalmazási területek
- Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.