Szívótömlő, 3,5 m
Azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő kerti szivattyúkhoz házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez. A szívógarnitúra meghosszabbításához vagy szívószűrővel való használathoz alkalmas.
Komplett, azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő 3/4"-os átmérővel és 3,5 m hosszúsággal víz felszívására. Kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való közvetlen csatlakoztatáshoz. Ideális szívótömlő a szívógarnitúra meghosszabbításához vagy szívószűrővel való használathoz. A fent megnevezett szivattyúkhoz, melyeket G1-csatlakozómenettel (33,3 mm) szereltek fel.
Jellemzők és előnyök
Csatlakoztatásra alkalmas, vákuumálló spiráltömlő
- Lehetővé teszi a szivattyúra való közvetlen rácsatlakoztatást és még a szívótömlő hosszabbításaként is használható. Ezen kívül szívószűrők csatlakoztathatók hozzá, azért hogy a szívótömlő átalakítható legyen szívótömlő-készletté.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hossz (m)
|3,5
|Átmérő
|3/4″
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,8
|Csomagolási súly (kg)
|0,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|415 x 400 x 55
Alkalmazási területek
- Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.