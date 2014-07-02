Szívótömlő, 3,5 m

Azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő kerti szivattyúkhoz házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez. A szívógarnitúra meghosszabbításához vagy szívószűrővel való használathoz alkalmas.

Komplett, azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő 3/4"-os átmérővel és 3,5 m hosszúsággal víz felszívására. Kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való közvetlen csatlakoztatáshoz. Ideális szívótömlő a szívógarnitúra meghosszabbításához vagy szívószűrővel való használathoz. A fent megnevezett szivattyúkhoz, melyeket G1-csatlakozómenettel (33,3 mm) szereltek fel.

Jellemzők és előnyök
Csatlakoztatásra alkalmas, vákuumálló spiráltömlő
  • Lehetővé teszi a szivattyúra való közvetlen rácsatlakoztatást és még a szívótömlő hosszabbításaként is használható. Ezen kívül szívószűrők csatlakoztathatók hozzá, azért hogy a szívótömlő átalakítható legyen szívótömlő-készletté.
Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 3,5
Átmérő 3/4″
Szín fekete
Súly (kg) 0,8
Csomagolási súly (kg) 0,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 415 x 400 x 55
Alkalmazási területek
  • Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.