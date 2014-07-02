Komplett, azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő 3/4"-os átmérővel és 3,5 m hosszúsággal víz felszívására. Kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való közvetlen csatlakoztatáshoz. Ideális szívótömlő a szívógarnitúra meghosszabbításához vagy szívószűrővel való használathoz. A fent megnevezett szivattyúkhoz, melyeket G1-csatlakozómenettel (33,3 mm) szereltek fel.