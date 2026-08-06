Szívótömlő készlet, 1,5m
1,5 m szívókészlet csatlakoztatásra kész, vákumbiztos szívótömlővel a szivattyúk 1 "-es csővezetékekhez történő csatlakoztatásához a szívó oldalon. Ideális elektronikus nyomásfokozó szivattyúkhoz és házi szivattyúkhoz.
Egyszerűen csatlakoztassa a szivattyút közvetlenül egy beltéri csővezetékhez: a PerfectConnect 1,5 m szívókészlettel 1 "(25 mm) szívócsőhöz. A készlet tartalmaz egy vákumbiztos 1,5 méteres szívócsövet 3/4" átmérővel és G1 csatlakozó meneteket (33,3 mm) mindkét oldalon, valamint csatlakozóelemet az 1 "-es szívóvezetékekhez. Ez a készlet rendkívül könnyen összekapcsolható a kerti szivattyúk, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúk és a házi szivattyúk szívóoldalával a háztartási vízellátáshoz. A nagy rugalmasság jelentős zajcsökkentést eredményez az állandó telepítéseknél. A BP kiegészítők Kärcher PerfectConnect tömítésének elve azt is jelenti, hogy gyorsan és egyszerűen összeállíthatók, és rendkívül megbízható tömítést kínálnak a szivattyú problémamentes működéséhez.
Jellemzők és előnyök
A szivattyú vákuumálló csatlakoztatásához kutakhoz és csővezetékekhez
- Házi vízellátószivattyú csatlakoztatásánál ez a tömlő rugalmas összekötésként a szívóoldalon alkalmazható, azért hogy a szivattyú és a csővezeték között olyan kapcsolat jöhessen létre, amelyik nem közvetíti a zajokat.
CSATLAKOZTATÓ DARAB A NEM-MENETES 1" SZÍVÓ CSŐVEZETÉKHEZ
- A SZIVATTYÚ SZERSZÁMMENTES CSATLAKOZTATHATÓSÁGA AZ 1"CSŐVEZETÉKHEZ.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hossz (m)
|1,5
|Menetméret
|G1
|Átmérő
|3/4″
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|216 x 91 x 245
Felszereltség
- Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
- Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.