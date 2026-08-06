Egyszerűen csatlakoztassa a szivattyút közvetlenül egy beltéri csővezetékhez: a PerfectConnect 1,5 m szívókészlettel 1 "(25 mm) szívócsőhöz. A készlet tartalmaz egy vákumbiztos 1,5 méteres szívócsövet 3/4" átmérővel és G1 csatlakozó meneteket (33,3 mm) mindkét oldalon, valamint csatlakozóelemet az 1 "-es szívóvezetékekhez. Ez a készlet rendkívül könnyen összekapcsolható a kerti szivattyúk, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúk és a házi szivattyúk szívóoldalával a háztartási vízellátáshoz. A nagy rugalmasság jelentős zajcsökkentést eredményez az állandó telepítéseknél. A BP kiegészítők Kärcher PerfectConnect tömítésének elve azt is jelenti, hogy gyorsan és egyszerűen összeállíthatók, és rendkívül megbízható tömítést kínálnak a szivattyú problémamentes működéséhez.