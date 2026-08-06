A szerelési készlet közvetlenül csatlakoztatható a szivattyúhoz, és tartalmaz egy vákuumálló 3,5 méteres szivattyú tömlőt, amelynek átmérője 3/4 ", hogy alternatív forrásokból vizet tudjon felvenni. Szívószűrővel és visszacsapó szeleppel van felszerelve, a szívókészlet rendkívül egyszerűen csatlakoztatható a kerti szivattyúk, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúk és az otthoni szivattyúk szívóoldalához háztartási vízszolgáltatáshoz. A beépített visszacsapó szelep ideális a szivattyúzott víz visszaáramlásának megakadályozására és a szívási idő csökkentésére. Használható meghosszabbító kiegészítőként a spirális tömlőkészletnél is. G1 (33,3 mm) csatlakozó menettel rendelkező szivattyúk esetén. A BP kiegészítők Kärcher PerfectConnect tömítésének elve azt is jelenti, hogy rendkívül egyszerűen összeállíthatók, rendkívül megbízható tömítést kínálva a szivattyú működésének problémamentes biztosítása érdekében.