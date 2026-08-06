Szívótömlő készlet, 3,5m

Csatlakozásra kész és vákumbiztos: A szívókészlet, amely tartalmaz egy 3,5 m-es szívócsövet, szívószűrőt, visszacsapó szelepet és a PerfectConnect tömítés lehetőségét. Ideális kerti szivattyúkhoz és háztartási vízellátáshoz.

A szerelési készlet közvetlenül csatlakoztatható a szivattyúhoz, és tartalmaz egy vákuumálló 3,5 méteres szivattyú tömlőt, amelynek átmérője 3/4 ", hogy alternatív forrásokból vizet tudjon felvenni. Szívószűrővel és visszacsapó szeleppel van felszerelve, a szívókészlet rendkívül egyszerűen csatlakoztatható a kerti szivattyúk, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúk és az otthoni szivattyúk szívóoldalához háztartási vízszolgáltatáshoz. A beépített visszacsapó szelep ideális a szivattyúzott víz visszaáramlásának megakadályozására és a szívási idő csökkentésére. Használható meghosszabbító kiegészítőként a spirális tömlőkészletnél is. G1 (33,3 mm) csatlakozó menettel rendelkező szivattyúk esetén. A BP kiegészítők Kärcher PerfectConnect tömítésének elve azt is jelenti, hogy rendkívül egyszerűen összeállíthatók, rendkívül megbízható tömítést kínálva a szivattyú működésének problémamentes biztosítása érdekében.

Jellemzők és előnyök
Teljesen csatlakoztatható, vákuumálló spiráltömlő szívószűrővel és visszafolyás-gátlóval.
  • KÖNNYEDÉN ÉS EGYSZERŰEN RÁSZERELHETŐ A SZIVATTYÚRA A VÍZ FELSZÍVÁSA ÉRDEKÉBEN.
Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 3,5
Menetméret G1
Átmérő 3/4″
Szín fekete
Súly (kg) 0,9
Csomagolási súly (kg) 0,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 80 x 380 x 380

Felszereltség

  • Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
  • Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.