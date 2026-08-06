Szívótömlő készlet, 3,5m
Csatlakozásra kész és vákumbiztos: A szívókészlet, amely tartalmaz egy 3,5 m-es szívócsövet, szívószűrőt, visszacsapó szelepet és a PerfectConnect tömítés lehetőségét. Ideális kerti szivattyúkhoz és háztartási vízellátáshoz.
A szerelési készlet közvetlenül csatlakoztatható a szivattyúhoz, és tartalmaz egy vákuumálló 3,5 méteres szivattyú tömlőt, amelynek átmérője 3/4 ", hogy alternatív forrásokból vizet tudjon felvenni. Szívószűrővel és visszacsapó szeleppel van felszerelve, a szívókészlet rendkívül egyszerűen csatlakoztatható a kerti szivattyúk, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúk és az otthoni szivattyúk szívóoldalához háztartási vízszolgáltatáshoz. A beépített visszacsapó szelep ideális a szivattyúzott víz visszaáramlásának megakadályozására és a szívási idő csökkentésére. Használható meghosszabbító kiegészítőként a spirális tömlőkészletnél is. G1 (33,3 mm) csatlakozó menettel rendelkező szivattyúk esetén. A BP kiegészítők Kärcher PerfectConnect tömítésének elve azt is jelenti, hogy rendkívül egyszerűen összeállíthatók, rendkívül megbízható tömítést kínálva a szivattyú működésének problémamentes biztosítása érdekében.
Jellemzők és előnyök
Teljesen csatlakoztatható, vákuumálló spiráltömlő szívószűrővel és visszafolyás-gátlóval.
- KÖNNYEDÉN ÉS EGYSZERŰEN RÁSZERELHETŐ A SZIVATTYÚRA A VÍZ FELSZÍVÁSA ÉRDEKÉBEN.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hossz (m)
|3,5
|Menetméret
|G1
|Átmérő
|3/4″
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,9
|Csomagolási súly (kg)
|0,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|80 x 380 x 380
Felszereltség
- Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
- Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.