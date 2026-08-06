Szívótömlő készlet, 7m
Ideális szívókészlet kerti szivattyúkhoz és háztartási vízellátáshoz. Tartalmaz egy csatlakoztatásra kész, vákumbiztos 7 m-es szívótömlőt szívószűrővel, visszacsapó szeleppel és a PerfectConnect tömítési lehetőséggel.
A vákuumbiztos, 7 m-es szívócső és 3/4 "átmérőjű szívócső ideális alternatív forrásokból történő vízszíváshoz, és a PerfectConnect tömítőelemnek köszönhetően különösen megbízható tömítést és problémamentes szivattyú működtetést tesz lehetővé. A beépített visszacsapó szelep megakadályozza a szivattyúzott víz visszaáramlását, lerövidíti a visszaszívási időt. A szívókészlet nagyon könnyen csatlakoztatható a kerti szivattyúk, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúk és a házi szivattyúk szívóoldalához a házak vízszolgáltatásának elősegítése érdekében. G1 (33,3 mm) csatlakozómenettel ellátott szivattyúkhoz.
Jellemzők és előnyök
Teljesen csatlakoztatható, vákuumálló spiráltömlő szívószűrővel és visszafolyás-gátlóval.
- KÖNNYEDÉN ÉS EGYSZERŰEN RÁSZERELHETŐ A SZIVATTYÚRA A VÍZ FELSZÍVÁSA ÉRDEKÉBEN.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hossz (m)
|7
|Menetméret
|G1
|Átmérő
|3/4″
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|1,6
|Csomagolási súly (kg)
|1,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|120 x 380 x 380
Felszereltség
- Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
- Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.