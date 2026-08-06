Szívótömlő készlet, 7m

Ideális szívókészlet kerti szivattyúkhoz és háztartási vízellátáshoz. Tartalmaz egy csatlakoztatásra kész, vákumbiztos 7 m-es szívótömlőt szívószűrővel, visszacsapó szeleppel és a PerfectConnect tömítési lehetőséggel.

A vákuumbiztos, 7 m-es szívócső és 3/4 "átmérőjű szívócső ideális alternatív forrásokból történő vízszíváshoz, és a PerfectConnect tömítőelemnek köszönhetően különösen megbízható tömítést és problémamentes szivattyú működtetést tesz lehetővé. A beépített visszacsapó szelep megakadályozza a szivattyúzott víz visszaáramlását, lerövidíti a visszaszívási időt. A szívókészlet nagyon könnyen csatlakoztatható a kerti szivattyúk, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúk és a házi szivattyúk szívóoldalához a házak vízszolgáltatásának elősegítése érdekében. G1 (33,3 mm) csatlakozómenettel ellátott szivattyúkhoz.

Jellemzők és előnyök
Teljesen csatlakoztatható, vákuumálló spiráltömlő szívószűrővel és visszafolyás-gátlóval.
  • KÖNNYEDÉN ÉS EGYSZERŰEN RÁSZERELHETŐ A SZIVATTYÚRA A VÍZ FELSZÍVÁSA ÉRDEKÉBEN.
Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 7
Menetméret G1
Átmérő 3/4″
Szín fekete
Súly (kg) 1,6
Csomagolási súly (kg) 1,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 120 x 380 x 380

Felszereltség

  • Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
  • Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.