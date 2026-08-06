A vákuumbiztos, 7 m-es szívócső és 3/4 "átmérőjű szívócső ideális alternatív forrásokból történő vízszíváshoz, és a PerfectConnect tömítőelemnek köszönhetően különösen megbízható tömítést és problémamentes szivattyú működtetést tesz lehetővé. A beépített visszacsapó szelep megakadályozza a szivattyúzott víz visszaáramlását, lerövidíti a visszaszívási időt. A szívókészlet nagyon könnyen csatlakoztatható a kerti szivattyúk, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúk és a házi szivattyúk szívóoldalához a házak vízszolgáltatásának elősegítése érdekében. G1 (33,3 mm) csatlakozómenettel ellátott szivattyúkhoz.