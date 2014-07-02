Vákumbiztos spiráltömlő méterben kapható 1"-os átmérővel és 25 m teljes hosszúsággal víz továbbítására és felszívására. A tömlő gond nélkül az egyénileg szükséges hosszúságúra vágható. A Kärcher csatlakozóelemmel és a Kärcher szívótömlővel kombinálva egyéni szívógarnitúraként is használható. Ideális merülőszivattyúkhoz, kerti szivattyúkhoz és merülő nyomószivattyúkhoz, valamint a házi vízellátásra szolgáló házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz.