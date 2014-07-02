Szívótömlő, méterben, 1”

Vákumbiztos spiráltömlő méterben kapható az egyedi tömlőhossz kialakításához és csatlakozóval a merülő-, kerti és merülő nyomószivattyúhoz, valamint házi vízművekhez és automatákhoz való csatlakoztatáshoz.

Vákumbiztos spiráltömlő méterben kapható 1"-os átmérővel és 25 m teljes hosszúsággal víz továbbítására és felszívására. A tömlő gond nélkül az egyénileg szükséges hosszúságúra vágható. A Kärcher csatlakozóelemmel és a Kärcher szívótömlővel kombinálva egyéni szívógarnitúraként is használható. Ideális merülőszivattyúkhoz, kerti szivattyúkhoz és merülő nyomószivattyúkhoz, valamint a házi vízellátásra szolgáló házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz.

Jellemzők és előnyök
Méterben kapható.
  • A tömlő hossza egyedi méretre levágható. Csatlakozóelemekkel és szívószűrőkkel egyedi szívótömlő-készletként használható.
Vákuumálló spiráltömlő
  • Rugalmas tömlő a víz továbbításához és víz felszívásához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 25
Átmérő 1″
Szín fekete
Súly (kg) 5,6
Csomagolási súly (kg) 5,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 470 x 470 x 200
Alkalmazási területek
  • Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.