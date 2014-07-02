Szívótömlő, méterben, 3/4”
Vákumbiztos spiráltömlő méterben kapható az egyedi tömlőhossz kialakításához és csatlakozóval a merülő-, kerti és merülő nyomószivattyúhoz, valamint házi vízművekhez és automatákhoz való csatlakoztatáshoz.
Vákumbiztos spiráltömlő méterben kapható 3/4"-os átmérővel és 25 m teljes hosszúsággal víz továbbítására és felszívására. A tömlő gond nélkül az egyénileg szükséges hosszúságúra vágható. A Kärcher csatlakozóelemmel és a Kärcher szívótömlővel kombinálva egyéni szívógarnitúraként is használható. Ideális merülőszivattyúkhoz, kerti szivattyúkhoz és merülő nyomószivattyúkhoz, valamint a házi vízellátásra szolgáló házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz.
Jellemzők és előnyök
Méterben kapható.
- A tömlő hossza egyedi méretre levágható. Csatlakozóelemekkel és szívószűrőkkel egyedi szívótömlő-készletként használható.
Vákuumálló spiráltömlő
- Rugalmas tömlő a víz továbbításához és víz felszívásához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hossz (m)
|25
|Átmérő
|3/4″
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|4,2
|Csomagolási súly (kg)
|4,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|380 x 380 x 152
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.