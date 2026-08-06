Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0
A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.
A DN 35 névleges szélességű, elektromosan vezető szívótömlő ideális a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz. A 2,5 m hosszú tömlő a készülékhez bajonett 2.0 csatlakozással, a tartozékokhoz pedig klipsz 2.0 csatlakozással csatlakoztatható. Mindkét 2.0 csatlakozó kompatibilis a 2017-es modellévtől gyártott porszívókkal.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hossz (m)
|2,5
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Verzió
|Elektromosan vezető
|Csatlakozás a tartozék oldalon¹⁾
|Clip 2.0
|Csatlakozás a gép oldalán²⁾
|Bajonett 2.0
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,7
|Csomagolási súly (kg)
|0,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|420 x 370 x 90