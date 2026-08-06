Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0

A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.

A DN 35 névleges szélességű, elektromosan vezető szívótömlő ideális a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz. A 2,5 m hosszú tömlő a készülékhez bajonett 2.0 csatlakozással, a tartozékokhoz pedig klipsz 2.0 csatlakozással csatlakoztatható. Mindkét 2.0 csatlakozó kompatibilis a 2017-es modellévtől gyártott porszívókkal.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 2,5
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Verzió Elektromosan vezető
Csatlakozás a tartozék oldalon¹⁾ Clip 2.0
Csatlakozás a gép oldalán²⁾ Bajonett 2.0
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín fekete
Súly (kg) 0,7
Csomagolási súly (kg) 0,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 420 x 370 x 90