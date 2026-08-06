Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0
A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.
A DN 35 névleges szélességű szívótömlő ideális a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz. A 2,5 m hosszú tömlő a készülékhez bajonett 2.0 csatlakozással, a tartozékokhoz pedig klipsz 2.0 csatlakozással csatlakoztatható. Mindkét 2.0 csatlakozó kompatibilis a 2017-es modellévtől gyártott porszívókkal.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hossz (m)
|2,5
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Verzió
|Standard
|Csatlakozás a tartozék oldalon¹⁾
|Clip 2.0
|Csatlakozás a gép oldalán²⁾
|Bajonett 2.0
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|antracit
|Súly (kg)
|0,6
|Csomagolási súly (kg)
|0,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|430 x 380 x 90
Kompatibilis készülékek
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