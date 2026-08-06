A DN 35 névleges szélességű szívótömlő ideális a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz. A 2,5 m hosszú tömlő a készülékhez bajonett 2.0 csatlakozással, a tartozékokhoz pedig klipsz 2.0 csatlakozással csatlakoztatható. Mindkét 2.0 csatlakozó kompatibilis a 2017-es modellévtől gyártott porszívókkal.