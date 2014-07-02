Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0

A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves és száraz porszívókhoz használható.

A DN 35 névleges szélességű szívótömlő ideális a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A 4 m hosszú tömlő a készülékhez bajonett 1.0 csatlakozással, a tartozékokhoz pedig klipsz 1.0 csatlakozással csatlakoztatható. Mindkét csatlakozás kompatibilis a 2016-os modellévig gyártott porszívókkal. A bajonett 1.0 csatlakozás mindegyik névleges szélességnél (35, 40 és 50) azonos. A bajonett 1.0 csatlakozóval rendelkező NT tömlőkhöz való adapterrel minden bajonett 1.0 csatlakozóval rendelkező tömlő csatlakoztatható az új tartozékrendszerhez.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 4
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Csatlakozás a tartozék oldalon¹⁾ Clip 1.0
Csatlakozás a gép oldalán²⁾ Bajonett 1.0
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín fekete
Súly (kg) 0,8
Csomagolási súly (kg) 0,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 430 x 430 x 110
Tartozékok