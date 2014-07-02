Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0
A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves és száraz porszívókhoz használható.
A DN 35 névleges szélességű szívótömlő ideális a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A 4 m hosszú tömlő a készülékhez bajonett 1.0 csatlakozással, a tartozékokhoz pedig klipsz 1.0 csatlakozással csatlakoztatható. Mindkét csatlakozás kompatibilis a 2016-os modellévig gyártott porszívókkal. A bajonett 1.0 csatlakozás mindegyik névleges szélességnél (35, 40 és 50) azonos. A bajonett 1.0 csatlakozóval rendelkező NT tömlőkhöz való adapterrel minden bajonett 1.0 csatlakozóval rendelkező tömlő csatlakoztatható az új tartozékrendszerhez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hossz (m)
|4
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Csatlakozás a tartozék oldalon¹⁾
|Clip 1.0
|Csatlakozás a gép oldalán²⁾
|Bajonett 1.0
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,8
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|430 x 430 x 110