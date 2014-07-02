A DN 35 névleges szélességű szívótömlő ideális a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A 4 m hosszú tömlő a készülékhez bajonett 1.0 csatlakozással, a tartozékokhoz pedig klipsz 1.0 csatlakozással csatlakoztatható. Mindkét csatlakozás kompatibilis a 2016-os modellévig gyártott porszívókkal. A bajonett 1.0 csatlakozás mindegyik névleges szélességnél (35, 40 és 50) azonos. A bajonett 1.0 csatlakozóval rendelkező NT tömlőkhöz való adapterrel minden bajonett 1.0 csatlakozóval rendelkező tömlő csatlakoztatható az új tartozékrendszerhez.