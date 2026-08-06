Szívótömlő, T, DN 35, hossza 2 m, Klipsz 2.0, kattintós csatlakozással

A DN 35 névleges szélességű és 2 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher száraz porszívóihoz használható.

A DN 35 névleges szélességű szívótömlő ideális a Kärcher száraz porszívóihoz. A 2 m hosszú tömlő a készülékhez kattintós csatlakozással, a tartozékokhoz pedig klipsz 2.0 csatlakozóval csatlakoztatható. Ez utóbbi kompatibilis a 2017-es modellévtől gyártott porszívókkal.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 2
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Verzió Standard
Csatlakozás a tartozék oldalon¹⁾ Clip 2.0
Csatlakozás a gép oldalán²⁾ Rákattintós rögzítő
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín antracit
Súly (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 460 x 360 x 90

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