Szívótömlő, T, DN 35, hossza 2 m, Klipsz 2.0, kattintós csatlakozással
A DN 35 névleges szélességű és 2 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher száraz porszívóihoz használható.
A DN 35 névleges szélességű szívótömlő ideális a Kärcher száraz porszívóihoz. A 2 m hosszú tömlő a készülékhez kattintós csatlakozással, a tartozékokhoz pedig klipsz 2.0 csatlakozóval csatlakoztatható. Ez utóbbi kompatibilis a 2017-es modellévtől gyártott porszívókkal.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hossz (m)
|2
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Verzió
|Standard
|Csatlakozás a tartozék oldalon¹⁾
|Clip 2.0
|Csatlakozás a gép oldalán²⁾
|Rákattintós rögzítő
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|antracit
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|460 x 360 x 90
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