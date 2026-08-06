Szőnyegsimító

Friss szőnyegszálakról is gondoskodik: szőnyegsimító az EasyFix padlótisztító fejre történő egyszerű rögzítéshez. Ideális szőnyegpadlók gőztisztításához.

A szőnyegsimító és az EasyFix padlótisztító fej tökéletes csapatot alkot a szőnyegpadlók gőztisztításához. Az EasyFix padlótisztító fej egyszerűen és kényelmesen a szőnyegsimítóba illeszthető, majd kihúzható - hajolgatás nélkül. A szőnyegpadló így kényelmesen és gyorsan felfrissíthető a gőz erejével, és a szőnyeg szálai ismét megemelkednek, felfrissülnek.

Jellemzők és előnyök
EasyFix padlótisztító fejhez használható.
  • Szőnyegpadlók egyszerű felfrissítése gőzzel.
Az EasyFix padlótisztító fej egyszerűen a szőnyegsimító fejbe illeszhető, majd újra eltávolítható.
  • A hajolgatás nélküli, kényelmes kezeléshez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 357 x 178 x 46
Alkalmazási területek
  • Szőnyegpadlók
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