Szőnyegsimító - mini

Még a szabálytalan formájú és nehezen elérhető szőnyegfelületeket is felfrissítheti gőzzel: a Mini szőnyegsimító az EasyFix Mini padlófúvóka könnyű rögzítéséhez anélkül, hogy a szennyeződéssel érintkezne.

A Mini szőnyegcsúszda meghúzza súlyát, amikor nehezen megközelíthető szőnyeg felületeket tisztít. Könnyen rögzíthető az EasyFix Mini padlófúvókához anélkül, hogy bármilyen szennyeződéssel érintkezne, és ideális még a kicsi és szabálytalan alakú szőnyegek felületének frissítésére is gőz segítségével.

Jellemzők és előnyök
ALKALMAS AZ EASYFIY MINI PADLÓFEJHEZ
  • Szőnyegpadlók egyszerű felfrissítése gőzzel.
  • A KOMPAKT KIALAKÍTÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN MÉG A NEHEZEN ELÉRHETŐ SZŐNYEGFELÜLETEK FELFRISSÍTÉSÉRE IS ALKALMAS NEHÉZSÉGEK NÉLKÜL.
AZ EasyFix PADLÓTISZTÍTÓ FEJ EGYSZERŰEN A SZŐNYEGSIMÍTÓ FEJBE ILLESZHETŐ, MAJD ÚJRA ELTÁVOLÍTHATÓ.
  • A hajolgatás nélküli, kényelmes kezeléshez.
  • LEHETŐSÉG NYÍLIK VÁLTANI A KEMÉNYPADLÓ FELÜLETEK ÉS A SZŐNYEGEK TISZTÍTÁSA KÖZÖTT A GŐZ HASZNÁLATÁVAL.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 285 x 178 x 46
Alkalmazási területek
  • Szőnyegpadlók