A Mini szőnyegcsúszda meghúzza súlyát, amikor nehezen megközelíthető szőnyeg felületeket tisztít. Könnyen rögzíthető az EasyFix Mini padlófúvókához anélkül, hogy bármilyen szennyeződéssel érintkezne, és ideális még a kicsi és szabálytalan alakú szőnyegek felületének frissítésére is gőz segítségével.