Szőnyegsimító - mini
Még a szabálytalan formájú és nehezen elérhető szőnyegfelületeket is felfrissítheti gőzzel: a Mini szőnyegsimító az EasyFix Mini padlófúvóka könnyű rögzítéséhez anélkül, hogy a szennyeződéssel érintkezne.
A Mini szőnyegcsúszda meghúzza súlyát, amikor nehezen megközelíthető szőnyeg felületeket tisztít. Könnyen rögzíthető az EasyFix Mini padlófúvókához anélkül, hogy bármilyen szennyeződéssel érintkezne, és ideális még a kicsi és szabálytalan alakú szőnyegek felületének frissítésére is gőz segítségével.
Jellemzők és előnyök
ALKALMAS AZ EASYFIY MINI PADLÓFEJHEZ
- Szőnyegpadlók egyszerű felfrissítése gőzzel.
- A KOMPAKT KIALAKÍTÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN MÉG A NEHEZEN ELÉRHETŐ SZŐNYEGFELÜLETEK FELFRISSÍTÉSÉRE IS ALKALMAS NEHÉZSÉGEK NÉLKÜL.
AZ EasyFix PADLÓTISZTÍTÓ FEJ EGYSZERŰEN A SZŐNYEGSIMÍTÓ FEJBE ILLESZHETŐ, MAJD ÚJRA ELTÁVOLÍTHATÓ.
- A hajolgatás nélküli, kényelmes kezeléshez.
- LEHETŐSÉG NYÍLIK VÁLTANI A KEMÉNYPADLÓ FELÜLETEK ÉS A SZŐNYEGEK TISZTÍTÁSA KÖZÖTT A GŐZ HASZNÁLATÁVAL.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|285 x 178 x 46
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Szőnyegpadlók