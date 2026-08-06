Szórópisztoly
Ergonomikus és kompakt szórópisztoly a Kärcher Ice Blaster szárazjég-fúvó rendszerhez. Tartalmazza az 5 m-es szórótömlőt, a fúvókavilágítást és a fúvókák gyorscserélő rendszerét.
Kifejezetten a Kärcher szárazjeges tisztítóigépeinek biztonságos és kényelmes használatára tervezték: A kompakt és ergonomikus, vezérlőkábellel ellátott szórópisztoly nemcsak tökéletesen fekszik a kézben, hanem a ravasz reteszelésével is rendelkezik, amely hatékonyan megakadályozza a véletlen elindítást. A szárazjég ON/OFF kapcsolóval történő aktiválása szintén nagyon felhasználóbarát és könnyen kezelhető. Az átfogó készlethez tartozik még egy fúvóka-gyorscserélő rendszer, fúvókalámpa, valamint egy 5 méteres robusztus és tartós szórótömlő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|2,4