Kifejezetten a Kärcher szárazjeges tisztítóigépeinek biztonságos és kényelmes használatára tervezték: A kompakt és ergonomikus, vezérlőkábellel ellátott szórópisztoly nemcsak tökéletesen fekszik a kézben, hanem a ravasz reteszelésével is rendelkezik, amely hatékonyan megakadályozza a véletlen elindítást. A szárazjég ON/OFF kapcsolóval történő aktiválása szintén nagyon felhasználóbarát és könnyen kezelhető. Az átfogó készlethez tartozik még egy fúvóka-gyorscserélő rendszer, fúvókalámpa, valamint egy 5 méteres robusztus és tartós szórótömlő.