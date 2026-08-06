Szórószár, 400 mm, forgatható

Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonómikus

Szórószárak különböző hosszban, rozsdamentes kivitel kézi csavarzattal. Ergonómikus kialakítású markolat, mely az optimális kezelést és szigetelést biztosítja. Nyomás alatt 360°-kal forgatható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 300
Hossz (mm) 400
Hőmérséklet (°C) max. 155
Csatlakozómenet EASY!Lock
Fogantyú forgatható
Csomagolási súly (kg) 0,6
Kompatibilis készülékek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.