Szórószárak különböző hosszúságú változatokban, amelyek rozsdamentes acélból készültek és kézi csavaros rögzítéssel vannak ellátva. Ergonómikusan kialakított fogantyúval vannak felszerelve az optimális kezelés és a megfelelő szigetelés érdekében. Nyomás alatt is 360°-ban elforgathatóak.