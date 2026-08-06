Szórószár
Szórószárak különböző hosszúságban, rozsdamentes acélból kézi csavarozással. Az ergonómikus fogantyú kényelmes kezelhetőséget és teljes szigetelést szavatol. Nyomás alatt akár 360°-ban is elforgatható.
Szórószárak különböző hosszúságú változatokban, amelyek rozsdamentes acélból készültek és kézi csavaros rögzítéssel vannak ellátva. Ergonómikusan kialakított fogantyúval vannak felszerelve az optimális kezelés és a megfelelő szigetelés érdekében. Nyomás alatt is 360°-ban elforgathatóak.
Jellemzők és előnyök
Ergonomikus hordozófogantyú
- Magas élettartam
- Robusztus acél keret
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|0,7