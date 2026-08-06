Szórószár-élelmiszeripari, 1050 mm, forgatható

Szürke, forgatható élelmiszeriparban használható szórószár. Minden vízvezető rész élelmiszeriparban használható anyagokból.

1050 mm-es szürke, forgatható, élelmiszeriparban használható szórószár. Minden vízzel kapcsolatba kerülő alkatrész élelmiszeriparban használható anyagokból készült.

Specifikációk

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 300
Hossz (mm) 1050
Hőmérséklet (°C) max. 155
Csatlakozómenet M22 x 1,5
Fogantyú forgatható
Csomagolási súly (kg) 1