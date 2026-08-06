Szórószár-élelmiszeripari, 1050 mm, forgatható
Szürke, forgatható élelmiszeriparban használható szórószár. Minden vízvezető rész élelmiszeriparban használható anyagokból.
1050 mm-es szürke, forgatható, élelmiszeriparban használható szórószár. Minden vízzel kapcsolatba kerülő alkatrész élelmiszeriparban használható anyagokból készült.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. üzemi nyomás (bar)
|300
|Hossz (mm)
|1050
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Fogantyú
|forgatható
|Csomagolási súly (kg)
|1