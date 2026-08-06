Szórószár-meghosszabbítás, 1000 mm

Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm

Specifikációk

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 300
Hossz (mm) 1000
Hőmérséklet (°C) max. 155
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,6

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