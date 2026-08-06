Szórószár, Power Control

A 027-es fúvókaméretű PowerControl szórószár fokozatmentes nyomásállítást biztosít közvetlenül a markolat közelében, így a teljesítmény pontosan az adott feladathoz igazítható.

Az ideális alternatíva a Servo-Control funkció nélküli magasnyomású mosókhoz: a tisztítási teljesítmény akár 40 százalékos növelését biztosító szabadalmaztatott Power-fúvókakontúrral rendelkező 027-es PowerControl szórószárunk fokozatmentes és játszi könnyedséggel kezelhető nyomásállítással rendelkezik a markolat közvetlen közelében. Segítségével a tisztítási teljesítmény és a tisztítási feladat a munkavégzés közben pontosan egymáshoz igazíthatók. A beépített alacsony nyomású fokozat célzott tisztítószer-használatot tesz lehetővé. Az eredmény további optimalizálásához ezenfelül egy megfelelő munkavégzési szöget biztosító sugárszintállító is támogatást nyújt.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet EASY!Lock
Szín antracit
Csomagolási súly (kg) 1,1

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