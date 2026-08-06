034-es PowerControl szórószárunkkal a magasnyomású mosó tisztítási teljesítménye bármikor és fokozatmentesen kimondottan az adott feladathoz igazítható. Legyen szükség alacsonyabb vagy magasabb nyomásról: a szabadalmaztatott Kärcher Power-fúvókakontúr akár 40 százalékkal is megnöveli a tisztítási teljesítményt. A nyomásfokozat-szabályozó közvetlenül a markolatnál található, és nagyon egyszerűen kezelhető a munkavégzés során. A tisztítószer célzott felhordásához alacsony nyomású fokozat került beépítésre, míg a sugárszint állíthatósága mindig a megfelelő munkavégzési szögről gondoskodik.