Amennyi szükséges, amennyi lehetséges: a 042-es PowerControl szórószár fokozatmentes nyomásállításával a tisztítási teljesítmény optimálisan az adott tisztítási feladathoz igazítható, a munka megszakítása nélkül. Az ergonómiát szem előtt tartva közvetlenül a markolatnál elhelyezett szabályozóval a beállítások játszi könnyedséggel kivitelezhetők. A további optimalizáláshoz a szabadalmaztatott Kärcher Power-fúvókakontúr ennek során 40 százalékkal növeli a tisztítási teljesítményt. A speciális alacsony nyomású fokozat a tisztítószer célzott felhordását teszi lehetővé, ráadásul a munkavégzési szög is gond nélkül állítható a sugárszint innovatív beállíthatóságával.