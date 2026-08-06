Szórószár, Power Control
Minden tisztítási feladathoz a megfelelő tisztítási teljesítményt biztosítja 042-es fúvókaméretű PowerControl szórószárunk. Fokozatmentes, precíz nyomásállítás közvetlenül a markolatnál.
Amennyi szükséges, amennyi lehetséges: a 042-es PowerControl szórószár fokozatmentes nyomásállításával a tisztítási teljesítmény optimálisan az adott tisztítási feladathoz igazítható, a munka megszakítása nélkül. Az ergonómiát szem előtt tartva közvetlenül a markolatnál elhelyezett szabályozóval a beállítások játszi könnyedséggel kivitelezhetők. A további optimalizáláshoz a szabadalmaztatott Kärcher Power-fúvókakontúr ennek során 40 százalékkal növeli a tisztítási teljesítményt. A speciális alacsony nyomású fokozat a tisztítószer célzott felhordását teszi lehetővé, ráadásul a munkavégzési szög is gond nélkül állítható a sugárszint innovatív beállíthatóságával.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Szín
|antracit
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
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