A tisztítási teljesítmény 40 százalékos növelését biztosító szabadalmaztatott Kärcher Power-fúvókakontúrral rendelkező 038-as PowerControl szórószárunk kiváló alternatíva a Servo-Control funkcióval rendelkező készülékekhez. A fokozatmentesen állítható nyomással a tisztítási teljesítmény egészen egyszerűen, munkamegszakítás nélkül az adott feladathoz igazítható. A tisztítószer a speciális alacsony nyomású fokozattal felhordható, míg a megfelelő munkavégzési szög a beépített sugárszint-szabályozó segítségével kiválasztható. A szabályozó közvetlenül a markolatnál található, így gond nélkül és nagyon egyszerűen kezelhető.