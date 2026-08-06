Szórószár, Power Control
Gyors, egyszerű, precíz, fokozatmentes nyomásállítás közvetlenül a markolatnál: 038-as fúvókaméretű PowerControl szórószár az üzemi nyomás feladathoz való pontos igazításához.
A tisztítási teljesítmény 40 százalékos növelését biztosító szabadalmaztatott Kärcher Power-fúvókakontúrral rendelkező 038-as PowerControl szórószárunk kiváló alternatíva a Servo-Control funkcióval rendelkező készülékekhez. A fokozatmentesen állítható nyomással a tisztítási teljesítmény egészen egyszerűen, munkamegszakítás nélkül az adott feladathoz igazítható. A tisztítószer a speciális alacsony nyomású fokozattal felhordható, míg a megfelelő munkavégzési szög a beépített sugárszint-szabályozó segítségével kiválasztható. A szabályozó közvetlenül a markolatnál található, így gond nélkül és nagyon egyszerűen kezelhető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Szín
|antracit
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
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