Szórótömlő hosszabbító, 5 m

Hosszabbítótömlő a Kärcher L2P szárazjéges tisztítóhoz. A szórótömlő-hosszabbító egyszerű és fáradságmentes módja a szárazjeges tisztítóberendezés munkaterületének meghosszabbításának.

A Kärcher L2P szárazjéges tisztító szórótömlőjének meghosszabbításához. A hosszabbítótömlő a szárazjeges tisztítóval történő tisztítás során a nagyobb rugalmasság érdekében bővíti a munkaterületet. Szükség esetén több hosszabbítótömlő is összeköthető.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolási súly (kg) 2,2
Kompatibilis készülékek