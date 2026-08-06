Szórótömlő hosszabbító, 5 m
Hosszabbítótömlő a Kärcher L2P szárazjéges tisztítóhoz. A szórótömlő-hosszabbító egyszerű és fáradságmentes módja a szárazjeges tisztítóberendezés munkaterületének meghosszabbításának.
A Kärcher L2P szárazjéges tisztító szórótömlőjének meghosszabbításához. A hosszabbítótömlő a szárazjeges tisztítóval történő tisztítás során a nagyobb rugalmasság érdekében bővíti a munkaterületet. Szükség esetén több hosszabbítótömlő is összeköthető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|2,2