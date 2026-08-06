Szűrőkészlet
A HEPA 12 nagyteljesítményű szűrőnk megbízhatóan távolítja el az elhasznált levegőből a legkisebb részecskéknek, a gombák spóráinak, a baktériumoknak és az és allergéneknek mint például az atka ürüléknek vagy a pollennek a 99,5% -át.
Aki az vezeték nélküli VC 4s 2-in-1 porszívójával történő porszívózás után különösen szabadon szeretne levegőt venni, az könnyedén megbízhat a megfelelő, nagy teljesítményű HEPA 12 szűrőben. Biztonságosan és megbízhatóan távolítja el a helyiségbe beáramló levegőből a legkisebb, mindössze 0,3 μm-es részecskéknek, a gombák spóráinak és a baktériumoknak vagy az allergéneknek, például az atka ürüléknek és a pollennek a 99,5% -át. Az optimális eredmény elérése érdekében tisztítsa meg a szűrőt 2 hetente, vagy cserélje ki 6 havonta.
Jellemzők és előnyök
Eltávolítja a részecskéket, a gombák spóráit, a baktériumokat és az allergéneket, például az atkák ürülékeit és a pollent
Gyorsan és egyszerűen cserélhető
Hosszú élettartam a rendszeres kikefélésnek köszönhetően
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|90 x 85 x 26
Alkalmazási területek
- Belső terek