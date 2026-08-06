Aki az vezeték nélküli VC 4s 2-in-1 porszívójával történő porszívózás után különösen szabadon szeretne levegőt venni, az könnyedén megbízhat a megfelelő, nagy teljesítményű HEPA 12 szűrőben. Biztonságosan és megbízhatóan távolítja el a helyiségbe beáramló levegőből a legkisebb, mindössze 0,3 μm-es részecskéknek, a gombák spóráinak és a baktériumoknak vagy az allergéneknek, például az atka ürüléknek és a pollennek a 99,5% -át. Az optimális eredmény elérése érdekében tisztítsa meg a szűrőt 2 hetente, vagy cserélje ki 6 havonta.