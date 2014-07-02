Tapadásmentes vasalótalp az I 6006 vasalóhoz
Tapadásmentes vasalótalp I 6006 gőznyomásos vasalóhoz könnyen csúszó rozsdamentes acél talphoz. Ideális érzékeny anyagok, mint a selyem, len, fekete ruhadarabok vagy csipkék vasalására.
Tökéletes vasalási eredmény a nyomott mintás pólóktól a drága csipkéig. Az I 6006 gőznyomásos vasaló tapadásmentes, könnyen csúszó rozsdamentes acél talpa kíméli a ruházatot és gondoskodik az Ön nyugalmáról is. A könnyen csúszó rozsdamentes acél talp alkalmas olyan érzékeny anyagok vasalására, mint a selyem, len, fekete ruhadarabok, csipke vagy nyomott mintás pólók és megőrzi olyan állapotban azokat, mintha újak lennének. Ideális a gondtalan vasaláshoz csillogóan fényes és vasalási nyomok nélkül.
Jellemzők és előnyök
Gőzkieresztő nyílások a vasaló talpán
- Optimális gőzelosztás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|ezüst
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|285 x 135 x 19