Tökéletes vasalási eredmény a nyomott mintás pólóktól a drága csipkéig. Az I 6006 gőznyomásos vasaló tapadásmentes, könnyen csúszó rozsdamentes acél talpa kíméli a ruházatot és gondoskodik az Ön nyugalmáról is. A könnyen csúszó rozsdamentes acél talp alkalmas olyan érzékeny anyagok vasalására, mint a selyem, len, fekete ruhadarabok, csipke vagy nyomott mintás pólók és megőrzi olyan állapotban azokat, mintha újak lennének. Ideális a gondtalan vasaláshoz csillogóan fényes és vasalási nyomok nélkül.